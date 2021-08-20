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Собянин назвал сроки завершения строительства тоннелей БКЛ

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Строительство 70-го, последнего тоннеля на Большой кольцевой линии (БКЛ) метро началось в Москве. Строительство всех тоннелей БКЛ планируется закончить до конца текущего года. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в пятницу, 20 августа, на своей странице в Instagram.

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«Он пройдет между «Кленовым бульваром» и «Каширской». Кроме него в работе еще четыре тоннеля: пройдено 70% пути от «Нагатинского Затона» до «Кленового бульвара»; полпути от «Печатников» до «Нагатинского Затона»; строим соединительную ветку в депо «Аминьевское»; второй тоннель на участке от «Каширской» до «Кленового бульвара», — написал он.

По словам мэра, БКЛ — один из главных проектов развития московского транспортного узла. Когда она будет достроена, жители столицы будут экономить очень много времени, сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Больше не придется ехать в центр, чтобы пересесть с одной радиальной ветки на другую. Путь от «Юго-Западной» до «Кунцевской», например, сократится с 43 минут до 20 минут», — уточнил Собянин.

После завершения строительства тоннелей будут достроены оставшиеся станции. А в будущем к БКЛ можно будет присоединить новые радиальные линии: Рублево-Архангельскую — на станции «Народное ополчение», Троицкую — на «Новаторской», Бирюлевскую — на «Кленовом бульваре», передает НСН.

БКЛ — крупнейший проект в истории столичного метростроения и самая длинная кольцевая линия метро в мире. К концу года на ней полностью завершатся проходческие работы, а окончательно кольцо замкнется в 2022 году, говорится на сайте градоначальника.

Всего протяженность Большого кольца составит 70 км — на ней расположится 31 станция.

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