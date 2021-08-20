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Очередной этап борьбы с борщевиком завершают в Подмосковье

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В Московской области завершается реализация третьего этапа борьбы с борщевиком. Об этом сообщает пресс-служба регионального минсельхозпрода.

В рамках третьего этапа работы намеревались провести на 13 тыс. га. В данный момент обработка завершена на площади в 12,5 тыс. га, уточняет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Лидерами по обработанной площади стали Клин (3,6 тыс. га), Можайск (около 2,6 тыс. га), Шаховская (свыше 1 тыс. га).

По окончании третьего этапа состоится приемка работ. В случае обнаружения сорняка территории снова подвергнутся обработке.

14 июля ботаник, доцент кафедры биогеографии МГУ имени Ломоносова Елена Суслова рассказала, что в Московской области на берегах реки Пехорки обнаружили ядовитое растение цикута, которое представляет серьезную опасность для человека вплоть до летального исхода. По ее словам, в Подмосковье цикута росла всегда. Это растение относится к семейству зонтичных, к ним же принадлежит, в частности, петрушка, укроп и борщевик.

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