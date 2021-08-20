ФСБ рассекретила свидетельства разработки в Японии биооружия

Федеральная служба безопасности рассекретила документы, которые свидетельствуют о разработке Японией в 1940-х годах бактериологического оружия. Его Квантунская армия готовилась применить против СССР в 1945-м. Среди рассекреченных материалов признания Сеэя Ямамото, сообщает телеканал «Известия». Этот офицер медицинской службы был сотрудником 731-го спецотряда, где создавали и испытывали бактериологическое оружие. Опыты проводили на людях, которых заражали чумой, сибирской язвой, холерой, тифом и другими смертельно опасными болезнями, а затем препарировали, чтобы смотреть, как инфекция распространяется по организму. Подопытных брали из числа военнопленных, в том числе советских узников концлагерей. За время этих бесчеловечных экспериментов японцы замучили, по разным данным, от 3 тыс. до 10 тыс. человек. Советские войска в августе 1945-го разгромили Квантунскую армию в ходе Маньчжурской наступательной операции и тем самым избавили мир от бактериологической катастрофы.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.