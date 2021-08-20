Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Россия предоставляла Испании данные о пункте следования кораблей ВМФ
Общество
Режим ЧС введен в Марий Эл из-за лесных пожаров
Политика
В Госдуме назвали завистью слова Кулебы о Крымском мосте
Общество
Мурашко указал на увеличение числа случаев COVID-19 среди детей
Мир
В Афганистане появится новая Конституция
Экономика
Курс евро поднялся до 87 рублей впервые со 2 августа
Общество
Иностранным студентам разрешат въехать в Россию для продолжения обучения
Мир
Телефон Меркель зазвонил в начале переговоров с Путиным
Мир
WSJ узнала о разногласиях Путина и Байдена по Афганистану

ФСБ рассекретила свидетельства разработки в Японии биооружия

0
Выделить главное
вкл
выкл

Федеральная служба безопасности рассекретила документы, которые свидетельствуют о разработке Японией в 1940-х годах бактериологического оружия. Его Квантунская армия готовилась применить против СССР в 1945-м. Среди рассекреченных материалов признания Сеэя Ямамото, сообщает телеканал «Известия». Этот офицер медицинской службы был сотрудником 731-го спецотряда, где создавали и испытывали бактериологическое оружие. Опыты проводили на людях, которых заражали чумой, сибирской язвой, холерой, тифом и другими смертельно опасными болезнями, а затем препарировали, чтобы смотреть, как инфекция распространяется по организму. Подопытных брали из числа военнопленных, в том числе советских узников концлагерей. За время этих бесчеловечных экспериментов японцы замучили, по разным данным, от 3 тыс. до 10 тыс. человек. Советские войска в августе 1945-го разгромили Квантунскую армию в ходе Маньчжурской наступательной операции и тем самым избавили мир от бактериологической катастрофы.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021