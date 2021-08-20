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В Москве установили первый в России рекорд в области косметологии

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Косметолог и пластический хирург Расита Хапачева установила в Москве первый в РФ официальный рекорд в области косметологии.

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За восемь часов специалист бесплатно сделала омолаживающую липолитическую процедуру «Лайт фит» 72 пациенткам. Комплекс избавляет от жировых отложений на лице и теле. Рабочий день был снят на видео, оно и стало доказательством установленного рекорда, при котором присутствовали общественные надзиратели, эксперты Книги Рекордов. В числе экспертов находился доктор Вячеслав Мун.

Доказательную базу косметолога и соблюдение всех требований в течение пяти дней проверяли члены экспертной комиссии. В результате рекорд был зарегистрирован.

26-летняя Расита Хапачева попала в Книгу рекордов России и стала первой в стране рекордсменкой в области косметологии, отмечает телеканал «360».

4 августа дерматолог Инесса Олийниченко развеяла популярные мифы об инъекциях ботокса. По ее словам, многие из них не имеют под собой оснований. Она напомнила, что помимо косметологии ботокс может использоваться по медицинским показаниям.

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