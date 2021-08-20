В Москве установили первый в России рекорд в области косметологии

Косметолог и пластический хирург Расита Хапачева установила в Москве первый в РФ официальный рекорд в области косметологии.

За восемь часов специалист бесплатно сделала омолаживающую липолитическую процедуру «Лайт фит» 72 пациенткам. Комплекс избавляет от жировых отложений на лице и теле. Рабочий день был снят на видео, оно и стало доказательством установленного рекорда, при котором присутствовали общественные надзиратели, эксперты Книги Рекордов. В числе экспертов находился доктор Вячеслав Мун.

Доказательную базу косметолога и соблюдение всех требований в течение пяти дней проверяли члены экспертной комиссии. В результате рекорд был зарегистрирован.

26-летняя Расита Хапачева попала в Книгу рекордов России и стала первой в стране рекордсменкой в области косметологии, отмечает телеканал «360».

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