Новое время: самые необычные фото эпохи коронавируса

Жюри конкурса International Photography Awards назвало победителей в номинации OneShot — Our Times, посвященной в этом году тому, как человечество переживало пандемию коронавируса. «Суд на кухне» в Лондоне победителя конкурса Лиз Хингли и работы других финалистов — в фотогалерее «Известий»