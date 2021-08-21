Новое время: самые необычные фото эпохи коронавируса
Новое время: самые необычные фото эпохи коронавируса
2021-08-20 12:37:51
2021-08-20 12:37:51
2021-08-20 12:37:51
2021-08-20 12:37:51
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Названы победители конкурса International Photography Awards в номинации OneShot — Our Times
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Фото: International Photography Awards/Liz Hingley
Жюри конкурса International Photography Awards назвало победителей в номинации OneShot — Our Times, посвященной в этом году тому, как человечество переживало пандемию коронавируса. «Суд на кухне» в Лондоне победителя конкурса Лиз Хингли и работы других финалистов — в фотогалерее «Известий»
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Фото: International Photography Awards/SAMUEL RAJKUMAR
«Невыразимое горе» Сэмюэла Раджкумара, о погребальных кострах в Индии, победитель в категории «Семья»
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Фото: International Photography Awards/Diana Bagnoli
Диана Баньоли и ее «Семья Умберто» из дома престарелых в итальянском Сан-Джузеппе заняла второе место в категории «Семья»
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Фото: International Photography Awards/Fabiana Cicatiello
«Семейный портрет» Фабианы Чикатьелло получил третье место в категории «Семья»
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Фото: International Photography Awards/John Rae
Лидирует в категории «Герои пандемии» Джон Рей и его фото пациента, который благодарит врача за спасение
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Фото: International Photography Awards/Rodrigo Cabrita
«Жизнь в слезах» Родриго Кабриты, о 13-летнем подростке, госпитализированном в Лиссабоне в тяжелом состоянии, стала второй в категории «Герои пандемии»
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Фото: International Photography Awards/Edy Gautama
«Ангел-хранитель» в одной из балийских деревень Эди Гаутамы стал третьим в категории «Герои пандемии»
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Фото: International Photography Awards/Jason Au
«Социальная дистанция» в торговом центре Гонконга Джейсона О стала второй в категории «Изоляция»
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Фото: International Photography Awards/Veronika K Ko
Вероника К Ко и ее «Забытые матери», оказавшиеся в изоляции во время пандемии, стали вторыми в категории «Изоляция»
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Фото: International Photography Awards/James Peaslee
«Форсайт-стрит», снятый Джеймсом Писли в обычно оживленном месте Чайнатауна у Манхэттенского моста, получил третье место в категории «Изоляция»
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Фото: International Photography Awards/Younes Mohammad
«Навруз» в условиях пандемии Юнеса Мохаммеда стал вторым в категории «Карантин»
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Фото: International Photography Awards/L Javier
«Аквариум» Дж. Л. Ксавье, о новом оформлении прилавков на рынке в Маниле, стал лидером в категории «Новая нормальность»
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Фото: International Photography Awards/F. Dilek Uyar
Турецкий фотограф Дилек Уяр снял дезинфекцию мечети — «Перед молитвой» — и получил второе место в категории «Новая нормальность»
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Фото: International Photography Awards/Carles Ramos
Победителем в категории «Технологии» стал Карлес Рамос, запечатлевший онлайн-встречу пациента ковидного госпиталя с родными
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Фото: International Photography Awards/Alain Schroeder
«Ковид в Бишкеке» Алена Шредера стал 12-м в категории «Технологии»
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Фото: International Photography Awards/Thomas Vickers
Томас Викерс и его «Одинокий пилот» заняли третье место в категории «Технологии»
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