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Психиатр объяснил формирование клипового мышления у подростков

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Главный психиатр Московской области Антон Масякин объяснил причины формирования у современных подростков клипового мышления.

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В интервью телеканалу «360» в пятницу, 20 августа, специалист пояснил, что современные дети и подростки получают гигантские объемы информации из разных источников, которую они обобщают в своей голове. В основном это короткие отрывки текстов, музыки и роликов. В совокупности это называется клиповым мышлением, и в нем нет ничего плохого, подчеркнул эксперт.

Он также назвал мифом заявления о том, что современные дети не умеют анализировать информацию.

«Современные дети могут одновременно слушать музыку, сидеть в интернете, делать домашнее задание с включенным телевизором. Они способны получать всю эту информацию и обобщать. Мы на это неспособны», — заявил Масякин.

Он пояснил, что в детстве современных взрослых такого объема информации не было. Масякин отметил, что если предложить ребенку длинный текст без картинок, то он просто переутомится, поскольку привык к коротким отрывкам, с музыкой и текстами.

«Каждое время формирует определенные потребности в определенном мышлении. Клиповое мышление — это отражение современного развития общества», — заключил психиатр.

В мае детский психолог Наталья Наумова рассказала о полезных свойствах антистресс-игрушек «поп-ит» и «симпл-димпл» для дошкольников. В частности, такие игры способствуют сенсорному развитию детей.

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