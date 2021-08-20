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Образовательные организации Коми признали готовыми к учебному году

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В Коми завершилась работа комиссии по оценке готовности образовательных организаций к началу нового учебного года. Были проинспектированы 311 детских садов, 310 школ, 28 колледжей и техникумов, 87 организаций дополнительного образования детей.

Специалисты анализировали широкий спектр показателей готовности к предстоящему учебному году. Давалась оценка состояния зданий и инфраструктуры, условий, обеспечивающих безопасность обучающихся, материально-технической базы, укомплектованности кадрами, пишет ИА «Комиинформ».

Особенностью работы комиссии в этом году стало то, что в ее состав вошли представители Росгвардии. Они, в частности, давали рекомендации по совершенствованию мер противокриминальной и антитеррористической защиты.

Комиссия оставила на контроле несколько образовательных организаций, которые приняты к учебному году с замечаниями. Большая часть связана с недостатками в благоустройстве территорий, контролем устранения нарушений, которые ранее выявили органы Госпожнадзора и Роспотребнадзора.

В Коми в новом учебном году откроют свои двери 753 образовательные организации. За парты сядут 102 тыс. школьников, в детские сады пойдут почти 54 тыс. детей, в колледжах и техникумах начнут или продолжат обучение не менее 19 тыс. студентов.

Из регионального бюджета на создание комфортных условий обучения, укрепление материально-технической базы и обеспечение безопасности в этом году было направлено 747 млн рублей.

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