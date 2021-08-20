МВД зафиксировало замедление темпов роста IT-преступлений. Количество правонарушений снижается с начала апреля, сообщает телеканал «Известия». За первый квартал текущего года число IT-преступлений выросло на 33%. К июлю показатель снизился и составил всего лишь 15%. Две трети преступлений в сфере IT совершается в Сети.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.