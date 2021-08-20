Путин и Макрон провели переговоры по острым темам

Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры по острым темам. Президенты отметили важность решения задач по Афганистану. Лидеры стран готовы содействовать установлению мира в республике. В разговоре затронули вопрос иранской ядерной программы. Путин и Макрон высказались в пользу переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий. Также президенты обсудили текущую ситуацию в Нагорном Карабахе. Российский лидер отметил стабильность обстановки в регионе, сообщает телеканал «Известия». Главы государств обменялись мнениями о конфликте на Украине. Путин обратил внимание на Киев, который обостряет ситуацию на линии соприкосновения. Россия и Франция подтвердили дальнейшее сотрудничество в «нормандском формате».

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