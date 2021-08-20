Художник-фотореалист Чак Клоуз скончался в США

Известный художник-фотореалист Чак Клоуз умер на 82 году жизни в четверг, 19 августа, в больнице в Оушенсайд, штат Нью-Йорк. Об этом пишет The Washington Post.

Смерть Клоуза подтвердил его адвокат Джон Зильберман.

Клоузу в 2015 году поставили диагноз «Лобно-височная деменция (ЛВД)» и что непосредственной причиной смерти была застойная сердечная недостаточность, сообщила директор по связям с общественностью художественной галереи Pace в Нью-Йорке Адриана Элгарреста.

RIP Chuck Close.

He had a visual condition called prosopagnosia that made it difficult for him to recognize faces. So he would break down each face into a grid and paint/draw each section until it collectively revealed the full picture. pic.twitter.com/hFM3j04ebA — Anna Fine AF (@somefinetweets) August 19, 2021

Чарльз Томас Клоуз родился в Монро, штат Вашингтон, 5 июля 1940 года. Он стал известен благодаря своим крупноформатным картинам, написанным по фотографиям. Клоуз создавал большие портреты из маленьких картинок, что напоминает мозаику. Благодаря такой технике рисования достигался 3D-эффект.

В 1988 году, в результате повреждения позвоночника, художник оказался парализованным, однако продолжил заниматься творчеством. В 2000 году был удостоен Национальной медали США в области искусств.

В 2015 году один из его автопортретов был продан на аукционе за $2,4 млн.

В 2017 году две женщины обвинили Клоуза в непристойных разговорах и просьбах раздеться, тогда как изначально разговор шел об искусстве, писали HuffPost и Times. В последующих интервью он извинился за то, что заставил женщин чувствовать себя некомфортно. Но когда Национальная художественная галерея отменила выставку его работ, запланированную на 2018 год, художник назвал обвинения в свой адрес ложью, назвав себя «сторонником женщин и художниц в частности», который «не сделал ничего плохого».