Художник-фотореалист Чак Клоуз скончался в США

Известный художник-фотореалист Чак Клоуз умер на 82 году жизни в четверг, 19 августа, в больнице в Оушенсайд, штат Нью-Йорк. Об этом пишет The Washington Post.

Смерть Клоуза подтвердил его адвокат Джон Зильберман.

Клоузу в 2015 году поставили диагноз «Лобно-височная деменция (ЛВД)» и что непосредственной причиной смерти была застойная сердечная недостаточность, сообщила директор по связям с общественностью художественной галереи Pace в Нью-Йорке Адриана Элгарреста.

RIP Chuck Close.

He had a visual condition called prosopagnosia that made it difficult for him to recognize faces. So he would break down each face into a grid and paint/draw each section until it collectively revealed the full picture.