Правительство США предприняло новую попытку раздробить Facebook: Федеральная торговая комиссия подала антимонопольный иск, передает телеканал «Известия».

Facebook обвиняют в монополизации рынка рекламы и устранении конкурентов. По мнению агентства, доминирующее положение на рынке дает компании сверхдоходы. За 2020 год выручка Facebook превысила $85 млрд, доход $29 млрд.

Первый иск Федеральная торговая комиссия США совместно с 48 штатами подала в декабре прошлого года. Однако суд округа Колумбия отклонил исковое требование до начала разбирательства.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.