Синоптики прогнозируют существенное похолодание в Москве

Москва окажется в «мешке» полярного воздуха с 24 августа. В столице существенно похолодает, днем ожидается лишь +17 ˚C. Синоптики сообщают о приближении осени. На этой неделе в Москве к выходным распогодится, сообщает телеканал «Известия». В последний раз воздух прогреется до июльских значений, +26 ˚C, сообщили в центре «Фобос». В субботу пройдут сильные ливни, местами прогремят грозы. В воскресенье в столице ожидается небольшой дождь.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.