Укладка верхнего слоя асфальта началась на турмаршруте в «Самарской Луке»

В Самарской области дорожники приступили к укладке верхнего слоя асфальта на участке знаменитого туристического маршрута, проходящего по территории нацпарка «Самарская Лука». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Речь идет об автодороге «Урал» – Солнечная Поляна – Ширяево. Работы ведутся на участке протяженностью 10 км, пишет НИА «Самара».

Как рассказал главный инженер подрядной организации Владимир Карандей, рабочие уложили выравнивающий слой и укрепили обочины. Параллельно ведутся работы по установке ограждения. До конца сентября будет завершена установка светофоров, дорожных знаков и остановок.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по многочисленным просьбам жителей региона, представителей турбизнеса и общественности.

Во все точки заповедной зоны «Самарской Луки» организованы автобусные экскурсии и разработаны маршруты посещения на личных авто. Поэтому обеспечение комфортного проезда для этих мест очень важно, отмечают власти.