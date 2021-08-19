Джефф Безос вернулся на первое место рейтинга Forbes

Джефф Безос вновь стал самым богатым человеком в мире. Миллиардер снова вернулся на первое место рейтинга Forbes, передает телеканал «Известия». В июле этого года Безос уступил лидирующую позицию владельцу Louis Vuitton и Dior Бернару Арно. На 19 августа состояние основателя Amazon оценивается в $185,9 млрд. Второе место в списке Forbes занял основатель Tesla Илон Маск. На третьей позиции оказался французский бизнесмен Бернар Арно.

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