Ученые обеспокоены сокращением числа рыбы в реках Сахалина

Горбуша не пришла в реки Сахалина, нерестилища полупустые. Чтобы увидеть хотя бы десяток рыб, нужно идти несколько километров. В водах Венгери уровень заполнения рыбой не выше 10%. Экологи возмущены — власти разрешили промышленникам вылов. При этом запрещено рыбачить местным коренным народам, сообщает телеканал «Известия». Уже выловлено на четверть больше, чем рекомендовали ученые. Еще одна проблема для экосистемы острова — отсутствие лосося, на него охотятся медведи и сейчас им почти нечего есть.

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