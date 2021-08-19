Ремонт улицы Новосибирской в Орске перенесли на следующий год

В Орске приняли решение перенести ремонт Новосибирской улицы на следующий год. Объект включат в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как сообщает городская администрация, проектная документация сейчас проходит госэкспертизу. Затем планируется объявить торги для определения подрядчика.

По данным ИА «Урал56.Ру», Новосибирская улица находится в плохом состоянии не первый год. Изначально ее планировали реконструировать, расширив проезжую часть и обустроив с двух сторон тротуары. Позже от этой идеи пришлось отказаться из-за недостатка финансирования.

Будущий ремонт проведут по новой технологии — методом холодного ресайклинга. Начать работы планировалось уже в этом году, а на 2022-й оставить только укладку верхнего покрытия и благоустройство прилегающей территории.