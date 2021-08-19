Россия готова предоставить свою авиацию для вывоза граждан из Афганистана

Россия готова предоставить свою авиацию для вывоза граждан из Афганистана

2021-08-19 16:22:11

2021-08-19 16:22:11

2021-08-19 16:22:11

2021-08-19 16:22:11

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