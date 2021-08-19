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Охранник Библиотеки имени Ленина в Москве избил посетителя

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Охранник Российской государственной библиотеки имени Ленина в Москве избил посетителя. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах столицы в четверг, 19 августа.

Как отмечает агентство городских новостей «Москва», инцидент произошло в среду, 18 августа, в здании Библиотеки имени Ленина на улице Воздвиженка в центре Москвы. Полицейские установили, что в 15:40 этого дня между посетителями и охранником произошел конфликт, в ходе которого последний причинил 19-летнему посетителю тяжелые травмы головы.

Пострадавшего госпитализировали, пишет НСН. Врачи диагностировали у него перелом лицевых костей, многочисленные ссадины лица и конечности.

Личность охранника уже установлена. Им оказался 28-летний житель Можайского района.

В полиции начали проверку по факту случившегося. Выясняются все обстоятельства инцидента.

Ранее 19 августа стало известно, что в Челябинске охранник ударил девочку-подростка в зоне фуд-корта одного из городских торговых центров. Как указали в ТЦ, охранник уже волен.

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