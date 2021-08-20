Мировой топливный рынок переживает одну из самых масштабных трансформаций за всю свою историю. Крупнейшие страны мира уже осознали необходимость перехода на низкоуглеродные и безуглеродные источники энергии. Россия как один из крупнейших поставщиков энергоресурсов и обладатель самых крупных в мире запасов нефти и газа в парадигме «зеленой» повестки пока стоит несколько обособленно. И не только потому, что исторически была и остается одним из крупнейших экспортеров углеводородов, но и как страна, обладающая колоссальными запасами природного газа — по этому показателю РФ занимает первое место в мире. К тому же именно ПГ остается самым экологически чистым из всех органических видов топлива.

Стремясь синхронизировать свою деятельность с мировой низкоуглеродной политикой, российское правительство сегодня активно развивает внутренний рынок «экологически чистых» энергоносителей, таких, например, как атом. Кабмин решил выделить почти 80 млрд рублей на программу «Росатома» по развитию АЭС малой мощности в 2021–2024 годах. Первые малые АЭС будут построены в России, а затем госкорпорация рассчитывает занять 20% мирового рынка.

Весной «Росатом» подготовил проект инициативы «Новая атомная энергетика», в который входит программа «Малый атом». Тогда она оценивалась в 86,25 млрд рублей на тот же период времени. При этом из бюджета предлагалось выделить 19,66 млрд рублей, остальные средства — из неназванных внебюджетных источников. Основная цель «Новой атомной энергетики» — разработка и строительство референтных наземных АЭС малой мощности (до 300 МВт).

В частности, речь идет о создании первой наземной АЭС на реакторе РИТМ-200Н (55 МВт) в якутском поселке Усть-Куйга для Кючусского золоторудного месторождения. Госкорпорация планирует начать стройку в 2024 году, ввод — до 2030 года. «Росатом» также разработает технический проект установки «Шельф М» мощностью до 10 МВт и эскизный проект «Елена АМ» до 400 кВт до конца 2024 года. Помимо снабжения энергией жителей удаленных регионов, проекты будут рассчитаны и на экспорт. Ввод обеих установок намечен на конец 2030 года, их расположение еще не определено.

Преимуществом малых реакторов часто называется возможность их применения в удаленных районах, не имеющих доступа к централизованным сетям электроснабжения. Но дьявол, как всегда, в деталях. Преимущество мгновенно оборачивается недостатком, когда речь идет об обеспечении безопасности таких станций. Ведь доступ инспекторов к реакторам в удаленных районах будет осложнен. Расходы на обеспечение безопасности также возрастут. Кроме того, как и прочие маломощные энергоисточники, малые реакторы обладают малым тепловым следом. Это серьезно осложнит применение спутниковых и иных дистанционных методов контроля. Все эти факторы существенно влияют на безопасность малых АЭС.

Сегодня единственной функционирующей станцией подобного рода является ПАТЭС «Академик Ломоносов», которая пришвартована у берегов Чукотки и имеет мощность 70 МВт. Но стоит отметить, что энергия, генерируемая этой АЭС, стоит дорого. Во-первых, потому что ПАТЭС пока что не вышла на полную мощность из-за ненадобности электроэнергии в регионе (наращивать генерацию планируется постепенно аккурат с выводом наземных электростанций). Во-вторых, ПАТЭС «Академик Ломоносов» носит во многом еще экспериментальный характер.

А пример Билибинской АЭС на Чукотке показал, что атомные станции даже малой мощности (48 МВт) в таких регионах могут оказаться нерентабельными. После закрытия некоторых предприятий в регионе и оттока населения АЭС работает на 30% от установленной мощности. Станцию планируется вывести из эксплуатации после 2025 года.

Сегодня электроэнергия, произведенная на атомных электростанциях (АЭС), стоит от 6,5 до 9 рублей за киловатт-час. Для сравнения, ресурс, произведенный на парогазовой установке, стоит от 2,5 до 3 рублей за киловатт-час.

Кроме того, в России сегодня делают ставку на газификацию регионов на основе сжиженного природного газа (СПГ). Для Дальнего Востока эта инициатива особенно перспективна, ведь это регион присутствия российских нефтегазовых компаний. В марте премьер-министр Михаил Мишустин утвердил долгосрочную программу развития производства сжиженного природного газа в России. В документе отмечается, что доля ПГ к 2030 году вырастет до 29%.​

По оценкам чиновников, на догазификацию страны (4 млн домовладений) потребуется порядка 578 млрд рублей. При этом, как считает вице-премьер Александр Новак, заявки на подключение к газовой трубе в реальности подадут лишь 60% всех домовладений страны. На фоне таких затрат 80 млрд на развитие малого атома выглядят предпочтительными тратами. Для отдаленных регионов, чей энергетический баланс основывается на угольной генерации, строительство таких станций может стать настоящим экологическим прорывом. Вопрос, как всегда, в обосновании инвестиций.

Многие отмечают перспективность развития малых АЭС. Но невеликий опыт их эксплуатации основывается в первую очередь на дороговизне генерации. Так или иначе, «Росатом» максимально подобрался к освоению подобных технологий. И если у госкомпании всё получится, то малые АЭС могут быть массово построены как в России, так и по всему миру.

Автор — журналист, член экспертного совета Института развития ТЭК, руководитель проекта Tekface

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