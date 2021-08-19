Более 29 тыс. человек эвакуировано из-за пожаров в Калифорнии

Пожар «Калдор» в Калифорнии уничтожил почти 25 тыс. га. Очаги возгорания не удается локализовать из-за ветра и засухи, передает телеканал «Известия». Чтобы снизить риск распространения пожара, отключили электричество почти в 50 тыс. домов. Недалеко от Сакраменто огонь охватил десятки домов, школу и почтовое отделение. Возгорание началось из-за жары в минувшие выходные. Более 29 тыс. человек эвакуировано из-за самого масштабного в Калифорнии пожара «Дикси». Пламя полностью уничтожило исторический городок Гринвилл.

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