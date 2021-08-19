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Байден не ожидал хаоса после вывода войск США из Афганистана

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Президент США Джо Байден не ожидал хаоса после вывода американских войск из Афганистана. Об этом он заявил в интервью ABC News, сообщает телеканал «Известия».

«Когда правительство Афганистана, когда лидер страны улетает на самолете в другую страну, когда ты видишь крах армии, которую мы тренировали, 300 тысяч солдат бросают экипировку. Я не думаю, что кто-то ожидал этого», — отметил Байден.

Также глава Белого дома считает, что сейчас аэропорт Кабула находится под контролем США. По его словам, 15 тыс. американцев нужна эвакуация из Афганистана. Кроме того, Штаты намерены вывезти 65 тыс. афганцев на свою территорию.

Поэтому американские военные могут при необходимости остаться в Афганистане и после 31 августа.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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