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Занятия экологической школы «Академия леса» провели в Тверской области

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В Тверской области подвели итоги работы образовательной экологической школы «Академия леса», которую организовала региональная станция юных натуралистов при сотрудничестве с Рождественской школой Фировского района. Участниками очередной смены стали 40 представителей школьных лесничеств и экообъединений из Твери, Кимр, Торжка, Вышнего Волочка, Селижаровского муниципального округа, Фировского, Калининского районов.

Ребята провели исследование гидробионтов и расширили знания в области олимпиадной биологии. Школьники освоили методы геоботанических исследований, познакомились с принципами ландшафтной архитектуры и создания экотроп, пишут Тверские ведомости.

Региональный проект «Академия леса» стартовал в сентябре 2016 года. Благодаря проекту в регионе создано 50 школьных лесничеств.

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