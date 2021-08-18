Бронзовый памятник Александру Невскому установят на берегу Чудского озера

На берегу Чудского озера установят памятник Александру Невскому. Комплекс появится в Псковской области у деревни Самолва. 18 августа на базе Художественного комбината в Химках скульптуру показали журналистам перед его транспортировкой, сообщает телеканал «Известия». Композиция состоит из девяти фигур: Александра Невского на коне, двух всадников по флангам, шести спешившихся витязей.

«Это будет очень красивый и величественный, замечательный памятник, который займет свое место на берегу Чудского озера. Там, где по всем научным изысканиям в непосредственной близости от этого места проходило то самое Ледовое побоище на Чудском озере. В правильном месте ставим этот памятник. Это действительно то место, где найдены были нашими аквалангистами остатки того Вороньего камня, от которого засадный полк Александра Невского развивал свое наступление», — рассказал заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко.

Высота памятника составляет 15 м, а вместе с курганом, на который его установят, — 21 м. На создание скульптуры ушло более 40 т бронзы. Мемориальный комплекс дополнят диорамой «Ледовое побоище», которая сейчас находится в Третьяковской галерее.

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