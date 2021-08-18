Вернувшиеся из-за границы москвичи оштрафованы за отсутствие ПЦР-тестов

Вернувшихся из-за границы москвичей без ПЦР-теста наказали. Жителей столицы оштрафовали более чем на ₽20 млн, сообщает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. За год Роспотребнадзор направил таким гражданам 8 тыс. уведомлений, сообщает телеканал «Известия». Указанные требования ведомства не выполнили 2% москвичей. В столице выписали 1597 штрафов. Остальные административные дела находятся на рассмотрении.

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