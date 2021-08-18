Издание Die Welt отмечает ослабление влияния США на сырьевой рынок

Издание Die Welt пишет, что США теряют влияние на мировых сырьевых рынках. Вашингтон просит ОПЕК и РФ нарастить производство нефти, передает телеканал «Известия». Высокая стоимость ресурсов тормозит рост экономики. Цена бензина на заправках в США за год выросла примерно на $1. Джо Байден сделал ставку на экологичные виды энергетики. В результате чего американским компаниям стало сложнее и дороже добывать нефть. Низкие объемы не позволяют США влиять на мировые рынки сырья. Кроме того, Вашингтону пришлось отказаться от поставок сжиженного газа в ЕС. Белый дом не смог остановить строительство Nord Stream 2. Санкции не помогли, проект газопровода почти завершили.

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