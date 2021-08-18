Ущерб от паводка в Еврейской автономной области превысил 217 млн рублей

В зоне подтопления по-прежнему остаются 19 населенных пунктов ЕАО. В трех районах области — Облученском, Октябрьском и Смидовичском — подтоплено 26 домов. Водой охвачено 404 приусадебных участка в пяти муниципальных образованиях и 1398 дач в селе имени Тельмана, Владимировке и Приамурском Смидовичского района. Оценочная сумма причиненного паводком ущерба превышает 217 млн рублей.

Подтоплено 37 участков автодорог. В Октябрьском районе подтоплен шестиметровый низководный мост на автодороге Благословенное–Луговое. Для транспортного сообщения организован объезд через села Амурзет–Озерное–Самара–Полевое. Перекрыто движение по дороге Амурзет–Пузино, объезд организован через село Озерное. В Ленинском районе поврежден один мостовой переход в селе Кукелево, сообщили ИА ЕАОMedia в правительстве региона.

Ущерб сельхозпроизводителям нанесен в пяти муниципальных районах ЕАО. Всего подтоплено 13 378 га земли в 72 хозяйствах. В основном это крестьянско-фермерские хозяйства, а также четыре общества с ограниченной ответственностью, 35 личных приусадебных хозяйств в Смидовичском районе и один производственный кооператив в селе Радде.