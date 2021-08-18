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Прокуратура проверяет факт превышения ПДК сероводорода в Оренбурге

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Прокуратура Оренбургской области начала проверку по факту превышения ПДК сероводорода в Оренбургском районе. Оно зафиксировано в поселках Бердянка, Чкалов и Благословенка. Там отмечались случаи выброса в атмосферу загрязняющих веществ.

Экологические посты в Пугачевском и Панике также выявили загрязнение воздуха из-за разгерметизации технологического газопровода 17 августа в 23:00. Сейчас работа газопровода приостановлена, там проводят ремонт.

Надзорное ведомство обязало бригады скорой помощи работать в местных фельдшерских пунктах на случай, если людям станет плохо. На месте также дежурит «Экологическая служба Оренбургской области», которая мониторит воздух, пишет «Урал56.ru».

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