Эдвард Сноуден написал критическую статью о нынешней ситуации в Афганистане

Эдвард Сноуден написал статью о нынешней ситуации в Афганистане под заголовком «Ад нашими руками». Бывший сотрудник американских спецслужб назвал войну, которую США развязали в этой стране, большой ошибкой, передает телеканал «Известия». Сноуден вспоминает, как 20 лет назад, после терактов 11 сентября, сам хотел вытрясти из Афганистана всех террористов и победить всех «врагов свободы». Как раз это желание, которое умело подогревали средства массовой информации, заставило юношу завербоваться в спецслужбы. Постепенно Сноуден осознал, что из-за подмены понятий американские власти объявили преступником целое государство.

«За несколько часов до того, как я сел за эту статью, президент Соединенных Штатов выступил с речью, в которой попытался оправдать эту войну […]. Затем президент Байден продолжил утверждать, что наш бывший союзник Усама бен Ладен был предан правосудию — это наша благородная ложь. Его могли привлечь к ответственности, но вместо этого мы его застрелили. Его даже не было в Афганистане», — из статьи «Ад нашими руками», автором которой является Эдвард Сноуден.

Наиболее верный вывод из очередной проигранной войны, по мнению Сноудена, тот, что злейшие враги США — это они сами. Сегодня Афганистан — разрозненная страна, чьи враждующие племена неспособны стать единым целым. Завтра это определение, возможно, подойдет для самих США, подытожил Сноуден.

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