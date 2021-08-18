Франция опасается неконтролируемого потока мигрантов из Афганистана

Во Франции опасаются большого потока мигрантов из Афганистана. По словам депутата Европарламента Тьери Мариани, Париж всегда очень лоялен к переселенцам, передает телеканал «Известия». Пятая республика предоставляет солидные пособия и демократические права.

«У нас власти всегда проводили политику, что сначала мигранты приходят к нашим границам, мы их размещаем и потом уже думаем, что с ними делать. Но так невозможно больше делать. Их слишком много, и это опасно. Реальная опасность роста террористической угрозы и миграции уже внутри нашей страны», — заявил депутат Европейского парламента Тьерри Мариани.

Политик отметил, что Франция ежегодно принимает 10 тыс. заявлений от мигрантов. Депутат Европарламента заметил — логично, чтобы переселенцев из Афганистана принимали соседние с ним страны. Также политик напомнил, что ЕС предоставлял Кабулу оружие. Однако в Афганистане не готовы бороться за свои интересы, что и привело к сложившейся ситуации.

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