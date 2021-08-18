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Около 300 автобусов подготовили для перевозки школьников на Вологодчине

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В Вологодской области в новом учебном году школьников будет перевозить 291 автобус. Безопасность перевозок обсудили на заседании облкомиссии под руководством вице-губернатора Виктора Рябишина, сообщили ИА FlashNord в пресс-служба правительства региона.

По предварительной оценке специалистов, к месту учебы будут перевозить около 8 тыс. детей. Для этого организованы 452 маршрута.

Как отметил Рябишин, с 2018 года на Вологодчине действует губернаторская программа «Школьный автобус». Благодаря этому проекту в регионе теперь нет школьного транспорта старше десяти лет.

За два года было приобретено 118 автобусов. На эти цели из областного бюджета потратили 234 млн рублей. Еще 60 автобусов было закуплено на федеральные средства.

Отмечается, что количество учащихся в сельской местности Вологодской области ежегодно растет. В связи с этим в Министерство просвещения России была направлена заявка о необходимости еще в 65 школьных автобусах в ближайшие пять лет.

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