Правительство расширяет условия программы семейной ипотеки. На этот раз господдержка продлевается до конца 2023 года, а лимит на выдачу кредитов увеличен более чем в два раза — до 1,7 трлн рублей.

Программа семейной ипотеки появилась в начале 2018 года. Тогда по ее условиям воспользоваться льготной ставкой 6% могли только семьи, у которых родился второй или последующий ребенок в период с 2018-го по конец 2022 года. Для жителей Дальнего Востока ставка составляла 5%.

В первоначальном варианте льготная ставка была доступна только на восемь лет, а в апреле 2019 года ее продлили на весь период кредитования. В августе прошлого года был снижен минимальный размер первоначального взноса — со стандартных 20% до 15%. А в апреле 2021-го льготу распространили на строительство частных домов. Но даже с учетом всех этих изменений за три с половиной года действия программы доля семейной ипотеки в общем объеме выдачи кредитов заметно не увеличилась и не превысила 4–5%.

В июле этого года в условия программы внесли ключевое изменение — ту же льготную ставку одобрили в том числе для семей, у которых начиная с 2018 года родился первенец. Данная мера увеличила число потенциальных заемщиков, которые могут претендовать на господдержку, почти в два раза.

О двукратном увеличении объемов выдачи семейной ипотеки уже рапортуют и банки. По данным ВТБ, в июле заемщики банка оформили в рамках программы в 1,5 раза больше заявок, чем в июне. А банк «Дом.РФ» сообщал, что доля семей в общем объеме выдачи кредитов в июле увеличилась с прежних 7% до 19%.

Надо сказать, что с учетом ужесточения условий льготного кредитования и при текущем уровне цен на рынке новостроек программа семейной ипотеки в Московском регионе стала настоящим спасением для покупателей жилья и застройщиков. Решение о продлении срока ее действия до конца 2023 года в нынешних экономических условиях безусловно оправдано.

Пролонгация программы позволит поддержать спрос на рынке новостроек в течение следующих двух с половиной лет, пока экономика страны полностью не восстановится. Ее адресная направленность — не допустить нового перегрева на рынке новостроек. По предварительным подсчетам, продление программы позволит дополнительно выдать 90 тыс. кредитов в 2023 году и привлечь в строительную отрасль дополнительные средства.

Но при всех плюсах семейной ипотеки у программы есть один существенный недостаток: она остается доступной ограниченному числу заемщиков — только семьям с детьми, которые родились с 1 января 2018 года. Если говорить о Москве, количество семей, удовлетворяющих новым требованиям программы, сегодня составляет не более 8% от общего числа домохозяйств в столице.

Можно предположить, что с учетом появления новых детей в семьях до конца 2023 года статистика изменится. Но и количество бездетных людей, которые также нуждаются в решении квартирного вопроса, растет из года в год. Так, по данным результатов социологических опросов, в 2015 году доля бездетных россиян, которые не хотят обзаводиться детьми, составляла 5%, а в 2020 году она достигла уже 22%. Да и семейные пары, которые успели обзавестись детьми до 2018 года, также не стоит сбрасывать со счетов.

Если прежде эти категории заемщиков могли улучшить жилищные условия с помощью льготной ипотеки, то теперь в Московском регионе у них такой возможности нет. Конечно, можно возразить, что все, кто хотел, уже успели взять кредит на льготных условиях, но это не совсем так. Из-за пандемии коронавируса многие лишились работы, а за время карантина и поиска нового места потратили сбережения, которые были отложены на первоначальный взнос.

С учетом сказанного и укоренившегося тренда на рост ипотечных ставок в будущем, возможно, стоит продумать дополнительные меры господдержки, которые адресно будут направлены на людей, не соответствующих требованиям семейной ипотеки, но также нуждающихся в улучшении жилищных условий. Такого рода помощь поддержит покупательский спрос, придаст уверенности застройщикам в их планах по выводу новых проектов на рынок и косвенно будет стимулировать развитие смежных со строительством отраслей.

Автор — управляющий партнер «ВекторСтройФинанс»

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