Новый очаг АЧС выявили в Архангельской области

Очаг заболеваемости африканской чумой свиней (АЧС) выявили в Архангельской области на границе с Республикой Коми. Переносчиками болезни стали дикие кабаны.

На территории Вельского района был введен карантин. Специалисты ветеринарной службы проводят мероприятия по ликвидации очага заболевания. Об этом пишет ИА «Комиинформ».

В Североморском межрегиональном управлении Россельхознадзора отмечают, что Республика Коми не входит в ареал обитания диких кабанов. Однако животные встречаются на границах с Архангельской и Кировской областями. Вирус устойчив во внешней среде и может сохраняться на одежде, обуви, колесах автомобилей и таким образом попасть на территории личных подсобных хозяйств или животноводческих предприятий.

Вспышки АЧС уже регистрировались в Коми в 2021 году. Один из очагов был выявлен в деревне Малая Соуда Сыктывдинского района в личном подворье в начале апреля. В феврале заболевание обнаружили в Сыктывкаре.