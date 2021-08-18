В России самозанятыми стали более 2,7 млн человек

Число самозанятых в России превысило 2,7 млн человек, сообщили в Федеральной налоговой службе. При этом число молодых людей моложе 18 лет среди них составляет примерно 41 тыс. человек, сообщает телеканал «Известия». С 2019 года действует специальный налоговый режим, он позволяет гражданам вести отчетность через мобильное приложение. За полтора года самозанятые получили доход более 525 млрд рублей. Средний чек на предоставленные услуги составил 1250 рублей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.