Аналитики заявили о дефиците элитных новостроек в Москве

За прошедшие 12 месяцев доля элитных квартир и апартаментов в продаже в Москве упала на 42%. Об этом говорится в сообщении компании «Метриум», которое поступило в редакцию «Известий» в среду, 18 августа.

Аналитики отмечают, что в целом предложение элитных новостроек в столице сокращается. Особенно не хватает новых проектов, куда можно вложиться на начальной стадии строительства.

Во втором квартале 2021 года девелоперы элитных новостроек города продавали на начальной стадии строительства 45 квартир и апартаментов, что составляет 4% от общего объема предложения. При этом 69% вариантов жилья продается в готовых домах.

По подсчетам аналитиков, к концу первого полугодия на рынке элитного первичного жилья застройщики предлагали покупателям почти 1,2 тыс. квартир. Большая часть из них — в готовых или почти достроенных комплексах с квартирами и апартаментами, поскольку было мало желающих вложиться в котлован или среднюю стадию строительства (возведение этажей).

Из 1150 квартир и апартаментов всего 45 лотов можно было купить в комплексах или корпусах на начальной стадии строительства. За минувший год доля такого предложения сократилась с 8 до 4%. Квартир и апартаментов в домах, находящихся на этапе монтажа, насчитывается всего 47, хотя за год их рыночная доля выросла с 2 до 4%.

На завершающем этапе стройки (отделка) предлагается 270 элитных квартир и апартаментов. Их доля за прошедшие 12 месяцев упала с 41 до 23%. Больше всего вариантов готового жилья — в новостройках, которые получили разрешение на ввод в эксплуатацию. Сейчас в них предлагается 789 лотов, что составляет 69% рынка (против 49% годом ранее).

Общее количество проектов или готовых комплексов также уменьшилось. Так, во втором квартале 2020 года было 53 проекта, в третьем — 51, в четвертом — 49, в первом квартале 2021-го — 46, а во вотором квартале — 47. За январь—июнь этого года начались продажи только в одном новом проекте элитной застройки. В прошлом году на рынке было шесть новинок, а в 2019-м — девять.

Анна Раджабова, директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» (участник партнерской сети CBRE), связала невысокую девелоперскую активность в элитном сегменте с ограниченным земельным ресурсом в центре Москвы. По ее словам, меняется и сам рынок: девелоперы все чаще делают ставку на крупные и эксклюзивные проекты, а покупатели хотят жить в кварталах с полноценной и приватной средой и инфраструктурой, поэтому внимание многих клиентов переключается на премиум-сегмент.

Эксперт добавила, что дефицит предложения элитных новостроек стимулирует застройщиков вести закрытые продажи.

В то же время в июле аналитики международного агентства элитной недвижимости Savills сообщили «Известиям», что за год спрос на новостройки вырос в 2,5 раза по количеству сделок: 63% покупателей выбрали премиальные новостройки.

Отмечалось, что наибольшим спросом у покупателей пользовались лоты в элитных проектах по цене от 700 тыс. до 1 млн рублей за 1 кв. м, что составило около половины всех продаж. По локации в данном бюджете были популярны Пресненский район, Хамовники и Дорогомилово. Средняя же площадь реализованного там лота составила 142 кв. м.