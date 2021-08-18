Строительство Ниманской ГЭС запланировано в Хабаровском крае

Президент Владимир Путин дал поручение проработать вопрос о возможности строительства новых объектов гидрогенерации в бассейне реки Амур, «в том числе на реках Ниман и Селемджа, с учетом необходимости развития энергетической системы Дальневосточного федерального округа и принять дополнительные меры по снижению риска наводнений».

Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв и губернатор Амурской области Василий Орлов. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 октября, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт Кремля.

Власти Хабаровского края запланировали строительство приливной электростанции в Тугурском заливе на 8 ГВт, а также Ниманской ГЭС, которая будет снабжать электроэнергией БАМ, отмечает ТАСС.

Ранее в Госдуме предложили освободить гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС) от налогов на имущество, прибыль, а также от водного налога либо же снизить ставки по ним. Депутаты профильного комитета направили свою инициативу в Минэкономразвития, Минэнерго и Минпромторг. Предполагается, что господдержка таких станций поможет России подготовиться к введению углеродного налога ЕС, уменьшив экологический след промышленности. Без ГАЭС невозможно развивать электроэнергию всех видов возобновляемых источников энергии, кроме ГЭС, рассказали «Известиям» в Минэнерго.