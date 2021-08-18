Прямой эфир
Армия
ВСУ провели контрдиверсионные учения на границе с Крымом
Общество
Зрителей кинотеатров в РФ будут предупреждать о длительности рекламы
Экономика
Поставщики продуктов пожаловались на рост цен на перевозки до 160%
Мир
Украина запланировала выйти из двух соглашений СНГ по космосу
Общество
Задержан четвертый сбежавший из ИВС в Истре заключенный
Мир
В КНДР с начала пандемии не выявили случаев заболевания COVID-19
Мир
EASA рекомендовало коммерческим операторам не летать над Афганистаном
Общество
Вернувшихся из-за границы москвичей без ПЦР-тестов оштрафовали на 20 млн рублей
Общество
Челябинцам рекомендовали реже выходить на улицу из-за выброса сероводорода

Стрельба в Афганистане

0
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021