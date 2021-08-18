Участники ВЭФ-2021 для допуска на форум должны будут пройти ПЦР-тестирование

В целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции на площадке VI Восточного экономического форума, который состоится 2–4 сентября во Владивостоке, будут организованы меры по обеспечению эпидемиологической безопасности, отвечающие рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и Роспотребнадзора.

«Здоровье и безопасность участников, гостей, журналистов, волонтеров и персонала являются безусловным приоритетом для организаторов ВЭФа. Подобные меры уже применялись на Петербургском международном экономическом форуме в этом году и продемонстрировали свою эффективность», — отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь организационного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков.

До начала форума участникам в анкете единого личного кабинета необходимо внести данные о перенесенном COVID-19, наличии антител к вирусу и пройденной вакцинации.

С 29 августа участники и представители СМИ, планирующие прибыть во Владивосток на ВЭФ, должны пройти процедуру ПЦР-тестирования на коронавирусную инфекцию в одном из специализированных пунктов.

Участники, прибывающие во Владивосток из регионов России, должны сдать ПЦР-тест не ранее чем за двое суток и иметь отрицательный результат до отправления на ВЭФ.

Иностранным гостям ВЭФ нужно пройти ПЦР-тестирование за 72 часа до пересечения границы и повторно в одном из специализированных центров на территории Российской Федерации не ранее чем за сутки до прибытия на площадку форума. Соблюдать карантин по прибытии не нужно.

Результаты теста, пройденного в одном из специализированных пунктов, автоматически загружаются в систему аккредитации. Отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 является обязательным условием участия в мероприятиях форума: он активирует доступ на площадку по аккредитационному беджу, который будет действителен в течение всего периода проведения форума (кроме пленарного заседания).

Участникам пленарного заседания ВЭФа, которое состоится 3 сентября, необходимо будет пройти дополнительное ПЦР-тестирование за сутки до мероприятия.

Культурные и спортивные мероприятия в рамках форума могут посетить участники ВЭФ с активированным беджем, а также жители и гости Владивостока при наличии QR-кода о вакцинации от COVID-19 или о перенесенном заболевании.

Специализированные пункты для прохождения ПЦР-тестирования будут расположены в Москве (Центр международной торговли, аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково), Санкт-Петербурге (Центр гигиены и эпидемиологии), Владивостоке (ДВФУ, аэропорт Владивосток (Кневичи), отели «Лотте», «Астория», «Азимут», «Меридиан»), а также региональных лабораториях Роспотребнадзора Российской Федерации (по официальному запросу на тестирование в адрес руководителей территориальных подразделений Роспотребнадзора). Тестирование является платным.

На самой площадке проведения ВЭФа также будут организованы дополнительные меры безопасности. В частности, будет проводиться дистанционная термометрия. Лица с температурой тела выше 37,1 °C не смогут пройти на форум. На территории Дальневосточного федерального университета будут работать рециркуляторы и устройства обеззараживания воздуха. Также будет проводиться сухая и влажная уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств.

Участников, сотрудников и волонтеров форума обеспечат средствами индивидуальной защиты — масками и перчатками. Автомобили, осуществляющие логистику гостей ВЭФа, будут проходить специальную обработку антибактериальными средствами после каждой поездки.

На площадках ВЭФа разместят медицинские кабинеты, которые будут обеспечены необходимым оборудованием и лекарственными препаратами. Также будут дежурить бригады скорой̆ медицинской помощи и реанимобили, в том числе бригады англоговорящих врачей.