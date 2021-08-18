Двух главарей и трех участников террористической ячейки задержали в Крыму

В Крыму задержаны два главаря и три участника террористической ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом в среду, 18 августа, сообщили в центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Отмечается, что задержание было произведено сотрудниками службы во взаимодействии с подразделениями МВД и Федеральной службы войск национальной гвардии в республике.

Задержанные члены ячейки осуществляли антиконституционную деятельность, направленную на свержение насильственным путем действующей власти и основывающуюся на доктрине создания так называемого всемирного халифата и разрушения институтов светского общества, уточнили в ФСБ.

«В ходе собраний они с применением мер конспирации распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды крымских мусульман», — говорится в сообщении.

Сотрудники спецслужб обнаружили и изъяли по местам жительства задержанных внушительное количество запрещенных пропагандистских материалов организации, а также средства связи и электронные носители информации.

Следственными органами возбуждены уголовные дела.

В середине июля сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Москве. Был задержан россиянин, планировавший подорвать самодельное взрывное устройство в местах массового скопления людей. Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело. Личность подозреваемого в интересах следствия не разглашается.