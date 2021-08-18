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Два человека погибли в ДТП со скорой и «КамАЗом» под Уфой

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Два человека погибли в аварии с участием скорой помощи под Уфой, сообщил в среду, 18 августа, РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Башкирии.

Отмечается, что машина скорой помощи на полном ходу врезалась в «КамАЗ» на 1484-м километре трассы М-5 в Уфимском районе республики. В результате столкновения водитель скорой и фельдшер скончались на месте.

По предварительным данным, медработники не заметили грузовик, водитель которого остановился для замены колеса. По факту произошедшего началась проверка.

25 июля ДТП с тремя автомобилями произошла в Нижегородской области. Одним из автомобилей была машина скорой помощи, перевозившая пациентку с переломами лодыжек. В результате ДТП два человека погибли, еще пять пострадали. Женщина из «скорой» получила сотрясение мозга. Фельдшера скорой помощи госпитализировали в реанимацию.

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