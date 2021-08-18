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Ученые Роспотребнадзора обнаружили подавляющие коронавирус пробиотики

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Один из штаммов лактобактерий проявляет противовирусную активность в отношении SARS-CoV-2, выяснили ученые из Нижегородского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени академика И.Н. Блохиной совместно со специалистами новосибирского центра «Вектор». Такую активность проявил штамм L. fermentum 90 TC-4. Он был испытан «в пробирке» на клетках Vero (линия клеток, обычно используемых для культивирования; выделены из эпителия почки зеленой мартышки; это непрерывная нестареющая линия клеток). Таким образом, возможно создание пробиотика, который мог бы подавлять размножение вируса и параллельно положительно влиять на пищеварительную систему человека.

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«Во-первых, эти пробиотики можно использовать для профилактики COVID-19, — сказала «Известиям» заведующая лабораторией микробиома человека и средств его коррекции Нижегородского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени академика И.Н. Блохиной Ирина Соловьева. — Во-вторых, созданные нами БАДы можно употреблять с пищей непосредственно в период заболевания. В-третьих, их можно давать детям. Один из наших пробиотиков, который как раз содержит L. fermentum 90 TC-4 — лактобактерию, проявляющую активность против SARS-CoV-2, — одобрен Институтом питания для детей с пятидневного возраста».

Эта же лактобактерия сходным образом подавляет вирус высокопатогенного гриппа.

Протестированные в описанном исследовании бактерии уже используют в составе пробиотических препаратов в ряде медицинских организаций России. Разработчики планируют провести клинические испытания в больницах, где эти средства будут включены в протоколы лечения пациентов, инфицированных респираторными вирусами, включая SARS-CoV-2.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Молочный враг: ученые Роспотребнадзора обнаружили пробиотики, подавляющие коронавирус

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