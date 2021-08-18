Мировой суд Москвы оштрафовал Google на 14 млн рублей, сообщает телеканал «Известия».

Компания отказалась удалять запрещённую информацию. Google виновен в совершении пяти административных правонарушений.

Ранее YouTube, который принадлежит интернет-гиганту, не удалил 5 тыс. незаконных материалов. Видеохостинг проигнорировал требования Роскомнадзора. По данным ведомства, YouTube является лидером по количеству неудаленного противоправного контента.

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