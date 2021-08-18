Прямой эфир
Общество
Минцифры примет решение о замене бумажного паспорта смарт-картой до конца года
Происшествия
Депутат из Красноярского края погиб на вулкане Ключевская Сопка
Общество
Завершились поисковые работы на месте крушения Ми-8 на Камчатке
Мир
Трамп предупредил о возможном захвате 40 тысяч американцев талибами
Общество
Вильфанд сообщил о сохранении аномальной жары до конца рабочей недели
Общество
Тела всех жертв крушения вертолета на Камчатке подняты на поверхность
Общество
Сель сошел на туристической тропе на вулкане Мутновский на Камчатке
Мир
На Украине сочли опасной встречу Зеленского с Меркель
Мир
Трамп назвал ход вывода войск из Афганистана большим унижением для США
Сюжет:

Лавров заявил о поддержке Россией призыва к диалогу в Афганистане

0
Выделить главное
вкл
выкл

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что наша страна поддерживает призыв к началу всеобъемлющего диалога в Афганистане, сообщает телеканал «Известия».

«Нужно руководствоваться не теми критериями, которые американцы и натовцы пытались в течение 20 лет там внедрить, а руководствоваться нужно уважением к традициям, истории, обычаям всех афганцев <...> То, что сейчас талибы (члены движения «Талибан», признанного террористической организацией и запрещенного в РФ. — Ред.) в Кабуле декларируют и на практике доказывают свою готовность уважать мнение других, — это, я считаю, позитивный сигнал. Они, в частности, сказали, что готовы обсуждать правительство, в котором будут участвовать не только они, но и другие афганские представители», — отметил глава российского МИДа.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021