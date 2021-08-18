Лавров заявил о поддержке Россией призыва к диалогу в Афганистане

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что наша страна поддерживает призыв к началу всеобъемлющего диалога в Афганистане, сообщает телеканал «Известия».

«Нужно руководствоваться не теми критериями, которые американцы и натовцы пытались в течение 20 лет там внедрить, а руководствоваться нужно уважением к традициям, истории, обычаям всех афганцев <...> То, что сейчас талибы (члены движения «Талибан», признанного террористической организацией и запрещенного в РФ. — Ред.) в Кабуле декларируют и на практике доказывают свою готовность уважать мнение других, — это, я считаю, позитивный сигнал. Они, в частности, сказали, что готовы обсуждать правительство, в котором будут участвовать не только они, но и другие афганские представители», — отметил глава российского МИДа.

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