Опрос показал процент задерживающихся на работе российских специалистов

Две трети российских специалистов рабочих профессий задерживаются на работе, каждый пятый из них перерабатывает из-за дополнительных выплат. Это выяснил сервис «VK Работа» в результате проведенного опроса.

Опрос проводился в июле 2021-го среди 1040 представителей сфер гостиничного, ресторанного, строительного, транспортного бизнесов, а также ЖКХ и промышленности.

Так, согласно результатам, несколько раз в неделю работают допоздна 33% специалистов, пару раз в месяц — 28%. Каждый день задерживаются на работе лишь 8%.

Основной причиной задержек на работе россияне назвали производственную необходимость и большой объем задач — эта причина является главной для 44% опрошенных. Каждый пятый сотрудник остается на работе сверхурочно из-за доплат, а у 12% возможные переработки прописаны в трудовом договоре.

Кроме того, по данным опроса, каждый десятый перерабатывающий сотрудник пытается таким образом ускорить продвижение по карьерной лестнице, в то время как 9% боятся потерять работу и так показывают, что нужны компании.

Помимо этого, каждый пятый работник заявил, что на любимую работу ему не жалко свободного времени, столько же людей готовы перерабатывать ради результата.

Также сервис «VK Работа» выяснил, как сами работодатели относятся к переработкам сотрудников.

Так, 25% видят в этом вовлеченность сотрудников и готовы платить за сверхурочную работу, 22% считают, что так бизнес-процессы идут быстрее. Нейтральны к переработкам или воспринимают их как само собой разумеющееся 49%.

Более того, за задержки сотрудников на рабочем месте всегда доплачивают только 38% руководителей и почти треть работодателей не платит за сверхурочную работу, так как им важен результат.

Ранее, 7 июля, результаты опроса, проведенного СК «Росгосстрах жизнь» и hh.ru, показали, что свыше 73% трудоустроенных россиян перерабатывают.

Исследование показало, что каждый второй из числа перерабатывающих россиян делает это безвозмездно. Чаще других не берут деньги за дополнительные часы юристы (об этом заявил 81%) и работники финансового сектора (76%). Зачастую бесплатно трудятся в нерабочее время сотрудники сферы управления персоналом и тренингов (72%), маркетинга, рекламы и PR (69%), а также топ-менеджеры (62%).

При этом лидером по доле занятых в нерабочие часы жителей стала Москва.