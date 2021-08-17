В Киеве националисты разрушили инсталляцию о советском быте украинцев

Националисты разрушили в Киеве декорации к Дню независимости, которые установили рядом с мемориалом погибшим участникам евромайдана. Инсталляции показывали быт жителей в разные эпохи, в том числе — советскую. Радикалов остановила полиция, начались жесткие задержания, передает телеканал «Известия». Несколько активистов доставили в отдел, но быстро отпустили. Националистов встречали их соратники, которые устроили импровизированный митинг перед зданием полиции. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что не разрешал устанавливать декорации. В офисе Зеленского отметили, что инсталляции нужны для праздничной телетрансляции, после чего их убрали бы. Теперь из-за выступлений националистов декораторы пересмотрят творческую концепцию.

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