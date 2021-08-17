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Глава Mastercard в России прокомментировал разницу в комиссиях за оплату картой на Wildberries

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Глава Mastercard в России Алексей Малиновский во вторник, 17 августа, прокомментировал «Известиям» нововведение маркетплейса Wildberries, касающееся комиссии до 2% при оплате через Visa и Mastercard.

«Мы внимательно анализируем ситуацию с Wildberries и обеспокоены возможной дискриминацией миллионов держателей карт Mastercard, активных участников рынка электронной коммерции», — сказал Малиновский.

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Он напомнил, что по правилам их платежной системы запрещено взимание торговым предприятием дополнительной комиссии с держателя карты.

Малиновский также обратил внимание на то, что Mastercard не берет напрямую никаких комиссий ни с торговых предприятий, ни с держателей карт, а все транзакции на территории России, как по картам «Мир», для международных платежных систем обрабатываются Национальной системой платежных карт (НСПК).

По его словам, именно с помощью технологий платежных систем и благодаря средствам, направляемым на развитие платежной индустрии и стимулирование привлекательности карт, во всем мире развивается электронная коммерция.

Сейчас Mastercard работает над скорейшим урегулированием этого инцидента в интересах держателей карт, подытожил Малиновский.

Новые ценовые условия маркетплейс ввел с 16 августа. В заявлении Wildberries указывалось, что «разница в стоимости товаров достигается за счет значительно более низких комиссий при обработке транзакций отечественными платежными системами, в то время как комиссии международных платежных систем достигают 2%».

Теперь при оплате картой международной платежной системы появляется дополнительная комиссия. При оплате через «Мир», СБП и SberPay (сервис Сбербанка) ее нет.

На такое решение Wildberries уже отреагировала и международная платежная система Visa. Там заявили, что выступают «против такой практики», поскольку убеждены, что такие действия «негативно сказываются не только на потребителях, но и на самом бизнесе». В компании убеждены: потребитель должен иметь возможность выбора наиболее удобного для себя способа оплаты.

Вместе с этим в Wildberries объяснили, что не вводили дополнительных комиссий, а сделали тарифы прозрачными для клиентов. Представители интернет-магазина сообщили, что комиссии платежных систем были всегда, но не отображались открыто.

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