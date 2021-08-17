Три модельные библиотеки оборудуют в Орловской области

В Орловской области до 1 октября должны открыть три модельные библиотеки. Они появятся в Орле, Мценске и Змиевке.

В Змиевке общественное пространство откроют на базе Центральной районной библиотеки имени Лескова. Проект оценивается в 10 млн рублей. В библиотеке уже сделали ремонт, закупили мебель, оборудование и книги, пишет InfoOrel.ru.

Также модельные библиотеки появятся в библиотеке имени Новикова в Мценске и в филиале Юношеской библиотеки в Орле. Последнюю должны открыть в первых числах сентября. На оборудование всех трех новых пространств выделено 25 млн рублей.