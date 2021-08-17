Цифровизация прочно вошла в нашу повседневную жизнь. Для миллионов жителей России приобщение к реалиям цифрового мира означает резкое изменение своего жизненного уклада. Правительство своими постановлениями шаг за шагом конструирует новый для России цифровой мир. А вот позаботиться о том, чтобы для любого жителя России независимо от его возраста, социального и имущественного положения пребывание в этом цифровом мире было комфортным и безопасным, должны политические партии и общественные организации. Первой свой взгляд на эту совсем новую для нас проблему предложила «Единая Россия».

В своем «Цифровом манифесте» единороссы сформулировали несколько базовых положений, на основе которых должна проводиться цифровизация в России.

Ключевой принцип успешной цифровизации — ее добровольность. Никакого принуждения граждан к переходу на цифровые сервисы при взаимодействии с государством и между собой быть не должно. Наряду с цифровыми сервисами для всех людей, живущих в России, должна быть сохранена возможность прямого, личного общения с государственными служащими по всем вопросам без исключения.

Принцип добровольности цифровизации подразумевает также и отказ чиновников от принуждения граждан к участию в выборах с помощью «электронного голосования». Практика принудительной регистрации работников предприятий бюджетной сферы на «Госуслугах» с последующей деанонимизацией их выбора является грубым нарушением конституционных прав граждан и должна строго караться по закону.

Второй по важности принцип успешной цифровизации, предлагаемый «Единой Россией», — это безусловная конфиденциальность персональных данных любого гражданина России.

Крупные банки и государственные структуры уже пытаются сегодня строить на основе персональных данных граждан различного рода «экосистемы», которые, по сути, представляют собой цифровую сегрегацию населения России.

Китайский миф о возможности жесткой социальной стратификации населения на основе «социального рейтинга» уже вскружил голову российским чиновникам. «Единая Россия» ставит в своем «Цифровом манифесте» такие «социальные рейтинги» под полный и безусловный запрет.

Третий важный принцип успешной цифровизации в России — это обеспечение безопасности цифрового контента для детей и старшего поколения. Именно дети и пенсионеры более всего уязвимы для разного рода деструктивных политических и социальных манипуляций, цифрового мошенничества. Поэтому повсеместное внедрение «цифровой гигиены» является сегодня основой для исключения деструктивного влияния интернет-сервисов на морально-этический климат в обществе.

Порядок блокировки деструктивного контента и деструктивных цифровых сервисов должен быть подробно прописан в российском законодательстве. При этом правоприменительная практика по таким случаям должна быть внимательно проанализирована на предмет исключения случаев злоупотребления государственными регулирующими органами своим правом блокировать деструктивный контент.

Попытки подменить ежедневное личное общение педагогов с учениками практиками дистанционного образования уже привели к резкому ухудшению уровня знаний основной массы российских школьников и студентов. «Единая Россия» в своем «Цифровом манифесте» предлагает неукоснительно соблюдать разумный баланс между цифровизацией в этой сфере и лучшими традициями отечественного образования.

«Суверенный интернет» в России не должен превращаться в «цифровой железный занавес». Потому что рано или поздно этот «занавес» упадет и причинит много бед миллионам простых граждан страны, поверившим в то, что цифровизация обеспечит их безопасное и счастливое будущее.

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