Visa начала расследование в отношении Wildberries

Международная платежная система Visa расследует решение онлайн-ритейлера Wildberries снизить цены на товары при оплате только российскими платежными системами — картами «Мир», Системой быстрых платежей и SberPay (сервис Сбербанка). Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе Visa во вторник, 17 августа.

Ранее в этот день маркетплейс объявил о снижении цен на товары при оплате с помощью указанных российских платежных систем. В Wildberries заявили, что разница в цене обеспечивается значительно более низкими комиссиями при транзакциях через отечественные системы, в то время как комиссии международных достигают 2%.

В Visa подчеркнули, что выступают «против такой практики», поскольку убеждены, что такие действия «негативно сказываются не только на потребителях, но и на самом бизнесе».

В компании добавили, что потребители должны иметь возможность выбора наиболее удобного для себя способа оплаты.

«Мы расследуем на текущий момент ситуацию с партнером, однако правила платежной системы Visa, наши тарифы и позиция относительно взимания дополнительной комиссии при оплате по картам остаются неизменными», — сказали в пресс-службе.

В Wildberries пояснили агентству, что не вводили дополнительных комиссий, а сделали тарифы прозрачными для клиентов. Представители интернет-магазина рассказали, что комиссии платежных систем были всегда, но не отображались открыто.

По данным ритейлера, размеры платежных комиссий у систем разные, и несправедливо, что покупатели не могли сэкономить, выбрав другую платежную систему. 16 августа маркетплейс снизил цены на товары с учетом тарифов платежных систем и предложил покупателям самим выбирать, какой платежной системой им удобнее и выгоднее пользоваться, пояснили в пресс-службе.

Там добавили, что открытость информации о комиссии поможет клиентам сэкономить.

С помощью SberPay можно оплачивать заказы на Wildberries с августа 2021 года. Маркетплейс стал первым российским онлайн-ритейлером, который запустил эту опцию от «Сбера». По данным на август, на Wildberries оформляется около 2,3 млн заказов ежедневно. Примерно такое же количество транзакций совершается россиянами при оплате заказов — на сумму около 2 млрд рублей. Получается, что благодаря новой опции граждане могут ежедневно экономить около 40 млн рублей, что соответствует комиссиям иностранных платежных систем.

Оборот Wildberries в 2020 году вырос до 437,2 млрд рублей. Ритейлер работает в 14 странах. Через торговую платформу товары реализуют свыше 260 тыс. российских предпринимателей и компаний, большая часть из них — представители малого и среднего бизнеса.

В июле в Национальной системе платежных карт (оператор «Мира») заявили «Известиям», что «Мир» и Apple обеспечили техническую возможность приема платежей торговыми точками в интернете. Отмечалось, что необходимые доработки для приема карт в интернете уже реализовали «Сбер», МКБ, «Открытие», сервисы ЮKassa (входит в экосистему «Сбера»), а также CloudPayments (входит в группу «Тинькофф»). Функционал готовят к запуску ВТБ, ПСБ, ДелоБанк, МТС Банк и Qiwi.

На сайте «М.Видео-Эльдорадо» и в онлайн-маркетплейсе Joom уже доступна оплата картой «Мир» через Apple Pay. «Известия» указывали, что на днях такую возможность реализует и Ozon. В Wildberries планировали запуск функционала в августе.