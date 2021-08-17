Сильные дожди прогнозируют в Якутии в ближайшие сутки

Синоптики прогнозируют сильные дожди на территории Якутии в ближайшие дни. Осадки охватят несколько районов республики.

Согласно прогнозам, 18 августа дожди ожидаются в центральных районах и Кобяйском улусе. 19 августа дожди продолжатся в центральных районах, а также в Кобяйском, Томпонском и Оймяконском районах на севере, а также в южных районах и Верхоянье. 20 августа дожди пройдут местами на Колыме. Об этом пишет ИА YakutiaMedia.

Наиболее интенсивные осадки ожидаются ночью 19 августа в заречных улусах и Томпонском районе.

В республике сохраняется напряженная обстановка с лесными пожарами. Неблагоприятная ситуация складывается в Намском, Томпонском, Горном, Верхневилюйском, Усть-Алданском, Хангаласском и Чурапчинском улусах.