Эксперты назвали наиболее подходящие для инвестирования металлы

Опрошенные «Известиями» эксперты и аналитики рассказали, в какие металлы будет выгоднее инвестировать в ближайшем будущем. В понедельник унция золота подешевела на фьючерсной бирже COMEX до $1770 при том, что в начале года этот драгметалл стоил примерно $1900 за унцию. Аналитики UBS Global Wealth Management спрогнозировали обвал до $1600 за унцию и посоветовали владельцам таких активов либо избавляться от них, либо принять меры для ограничения рисков. Также они прогнозировали падение серебра с $24 до $22.

Золото

Почти все опрошенные сходятся во мнении, что лучше всего инвестировать в золото. По словам инвестора Ксении Аверс, золото всегда дорожает, когда инфляция идет вверх, а инфляция, в свою очередь, зависит от мировой экономики.

«США в этом месяце ставки не подняли, и все ждут, что они отменят свою госпрограмму поддержки экономики. Тогда инфляция взлетит еще, а фондовый рынок пойдет в коррекцию на снижение», — сказала она.

Инвестор добавила, что «давят» и китайские регуляторы, в КНР также планируется госрегуляция бизнеса, экономику берут под контроль, запрещают слияния, вводят запреты для некоторых секторов экономики (обучение, игры и другие). Она отметила, что это спровоцирует рост мировой инфляции, падение фондового рынка и обесценивание денег.

«В такие времена золото всегда растет в цене и является выгодной инвестицией», — заключила она.

Анастасия Тарасова, глава инвестиционного департамента консалтинговой компании INV.Lu, считает, что редкие и сложные в реализации драгоценные металлы для выгодных инвестиций не подходят. Остаются металлы «большой четверки» — золото, серебро, палладий и платина.

Палладий в последние годы показал значительный рост, но в нынешней нестабильной ситуации риски инвестирования в него очень высокие, сказала она. Большая часть мировых запасов этого металла находится в Южной Африке и России, и новые санкции, экономический спад или беспорядки, как в июле 2021 года в ЮАР, «могут серьезно повлиять на цену палладия, причем в любую сторону».

Платина долгое время была самым дорогим металлом, но из-за скандала с производством дизельных двигателей в 2015 году и ужесточения экологических требований спрос на нее упал, и этот рынок сейчас переживает не самые лучшие времена.

При этом самым надежным драгоценным металлом эксперт тоже назвала золото. Оно ни разу не обесценивалось с момента своего использования, принимается во всех странах и до сих пор являлось весьма ликвидным активом.

«В нынешней непростой ситуации оно тоже относительно стабильно. Ценообразование золота тесно связано со стоимостью американского доллара — чем он дешевле, тем дороже золото. Нынешний быстрый рост инфляции в США и девальвация доллара делают золото привлекательным для инвесторов в долгосрочной перспективе», — пояснила она.

Недавнее снижение цены на этот драгметалл на 3% можно рассматривать не как сигнал к распродажам, а как шанс для инвесторов увеличить объемы золота с своем портфеле, указала специалист.

Марго Пажинская, финансовый аналитик инвестиционной платформы DotBig, согласилась с тем, что самым популярным среди драгметаллов остается золото. Она напомнила, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) России использовал стратегию защиты от инфляционных рисков и внес в состав ликвидных активов этот драгметалл с долей более 20%. В августе 2020 года стоимость актива превысила исторический максимум — тогда цена на золото выросла на 46%, подчеркнула она.

Серебро

Один из самых недооцененных металлов — это серебро, считает Ольга Орлова, руководитель направления «Промышленность» Института технологий нефти и газа.

Кроме непосредственно сохранения активов в эквиваленте драгметалла, это еще и вложение на перспективу роста, добавила она. Эксперт отметила, что серебро уже не так активно используется в ювелирном производстве, и по итогам 2020 года спрос на него упал на 34%. Запрос со стороны промышленников показал падение на 9%, что связано скорее с эффектом пандемии.

Эксперт подчеркнула, что спрос на этот металл будет только расти. Он используется в электромобилях, в микросхемах, высокотехнологичных приборах, товарах медицинского назначения, солнечных панелях, в строительстве 5G-вышек. При этом мировое производство серебра максимально получится нарастить в среднем на 25%.

Это означает, что перспектива дефицита этого металла может подстегнуть котировки вверх, спрогнозировала Орлова.

В свою очередь, Марго Пажинская назвала серебро антикризисным активом. По ее словам, оно обладает большей волатильностью и меньшей стоимостью. Этот драгметалл показывает и высокие темпы роста: в августе прошлого года он достиг цены в $26 за унцию, что стало рекордом за последние несколько лет.

Волатильность серебра намного выше, чем золота. Поэтому серебро интереснее спекулянтам, а золото — инвесторам, рассказал Хестанов Сергей, доцент РАНХиГС.

Промышленные металлы

Инвестиции в драгоценные металлы до конца этого года могут быть не самым выгодным решением, заявил «Известиям» Эдуард Данилов, старший директор направления «Оценка и финансовый консалтинг» группы компаний SRG.

Цены на золото во многом зависят от действий регуляторов и притока ликвидности на финансовые рынки. Серебро, по его мнению, не является инвестиционным инструментом из-за низкой удельной стоимости на 1 грамм по сравнению с золотом, поэтому его хранение в физическом виде для накопления золотовалютных резервов нецелесообразно, а спрос на него, как и на другие редкие драгметаллы, регулируется спросом со стороны промышленности, в которой они используются.

Более выгодными могут быть биржевые инструменты, связанные с промышленными металлами, такими как медь и сталь, подчеркнул Данилов.

По его словам, тренд по переходу на электроавтомобили и альтернативную энергетику влечет за собой использование в производстве большого количества меди. Инфраструктурный план в США и строительство новых источников генерации в рамках перехода к чистой энергетике требуют большого количества стали. В настоящее время цены сдерживает Китай путем распродажи накопленных ранее складских запасов, но этот механизм носит временный характер. Баланс спроса и предложения пока не сформирован.

Однако промышленные металлы подходят для более долгосрочного инвестирования — на срок от года и выше.

Противники инвестиций в металлы

Обычному частному вкладчику или инвестору не стоит инвестировать в драгметаллы, лучше составить портфель из акций, считает Сергей Четвериков, руководитель проекта Synergy Invest.

Он подчеркнул, что на рынке металлов происходит застой уже в течение полугода. Основной тренд на рост был в 2020 году, когда в панике от пандемии коронавируса инвесторы искали защитные активы, скупали золото, серебро и платину. По традиции они думали, что золото будет самым растущим активом, «но что-то пошло не так», сказал он.

Четвериков заявил, что не видит предпосылок для всплеска интереса к драгметаллам и росту цен на них. По его словам, последние 10 лет цены, например, на золото стоят на месте, а цены на акции американских IT-компаний выросли в девять раз.

«Паника от пандемии себя не оправдала, защитные активы сейчас не пользуются спросом, дешевые деньги заполнили рынки, и поэтому стали дорожать другие активы: акции, недвижимость, стройматериалы (цены на металлопрокат опередили рост цен на золото за прошедший год)», — добавил он.

Добавление драгметаллов в портфель обусловлено прежде всего соображениями диверсификации, полагает Михаил Беспалов, аналитик «КСП Капитал УА».

В период начала пандемии, когда ставки мировых центробанков по большей части снизились до минимумов, золото и золотодобывающие компании показали неплохую динамику относительно рынка, оправдывая свойство защитного актива. Хотя спрос на платину, палладий и серебро в большей степени, нежели на золото, обусловлен потребностями промышленности, между ценами на эти драгметаллы всё же присутствует заметная корреляция, указал он.

Однако за последний год на фоне восстановления мировой экономики цены на платину и палладий выросли, а цены золота и серебра «на горизонте года показывают отрицательную динамику», добавил аналитик.

Он подчеркнул, что росту цен на драгметаллы и сырьевые товары способствовала в том числе мягкая денежно-кредитная политика ФРС США и других регуляторов в развитых странах. Сейчас экономический рост в Соединенных Штатах и в мире набрал обороты, так же как и инфляция, поэтому в обозримом будущем стимулирующие меры, скорее всего, сократят.

«В этих условиях добавление драгметаллов в портфель в моменте может быть не самым оптимальным решением, хотя многое, конечно, зависит от горизонта инвестирования и толерантности к риску (готовности и финансовых возможностей инвестора пережить снижение цен активов в портфеле). Тем не менее полностью отказываться от вложений в золото и драгметаллы я бы тоже не рекомендовал, поскольку их балансирующая функция важна для диверсификации», — заключил Беспалов.